Клуб розлючений щодо непризначеного пенальті в матчі з Олександрією.
Кевін Келсі, ФК Шахтар
08 травня 2023, 09:43
Донецький Шахтар опублікував пост у соцмережах, в якому звертає увагу на рішення арбітра не призначити пенальті в матчі проти Олександрії (1:1).
На 56-ій хвилині Бабогло у власному штрафному потягнув Келсі за футболку, внаслідок чого вона порвалась, а футболіст завалився на газон. Арбітр матчу Олександр Дердо не поставив пенальті в даному епізоді.
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