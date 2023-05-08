Україна

Клуб розлючений щодо непризначеного пенальті в матчі з Олександрією.

Донецький Шахтар опублікував пост у соцмережах, в якому звертає увагу на рішення арбітра не призначити пенальті в матчі проти Олександрії (1:1).

На 56-ій хвилині Бабогло у власному штрафному потягнув Келсі за футболку, внаслідок чого вона порвалась, а футболіст завалився на газон. Арбітр матчу Олександр Дердо не поставив пенальті в даному епізоді.

Повністю поділяємо невдоволення Кевіна Келсі.



Завалити у штрафному, розірвати футболку – і це не пенальті? 🤷‍♂️#Shakhtar #ОлександріяШахтар pic.twitter.com/yjuZC7e3pm — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 7, 2023

Дивитися відео голів та огляд матчу Олександрія — Шахтар ви можете на Football.ua.