Україна

ЧС-2023 U-20 відбудеться в Аргентині з 20 травня до 11 червня.

Молодіжна збірна Еквадору оголосила заявку на майбутній чемпіонат світу серед команд U-20. Про це повідомляє Swissinfo.

До списку викликаних футболістів потрапив півзахисник донецького Шахтаря Деніл Кастілло, про трансфер якого було оголошено наприкінці квітня.

На груповому етапі турніру Еквадор зіграє проти США, Фіджі та Словаччини.

Молодіжний ЧС-2023 пройде в Аргентині з 20 травня до 11 червня.

Зазначимо, що чинним переможцем турніру є збірна Україна, яка виграла мундіаль у Польщі у 2019 році, проте цього разу "синьо-жовті" не пройшли відбірковий етап.