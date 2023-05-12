Німеччина

Голкіпер відновлюється після перелому ноги.

Голкіпер Баварії Мануель Ноєр розповів, коли він може повернутись на поле після перелому ноги.

"Я щасливий. Я не маю якихось конкретних термінів повернення. Просто намагаюся зробити все, що в моїх силах, щоб отримати максимум користі, щоб я міг прогресувати й рухатися далі", — цитує Ноєра офіційний сайт Баварії.

Нагадаємо, що Ноєр зламав ногу, катаючись на лижах у відпустці. У новому сезоні німець знову хоче стати першим номером Баварії. Раніше повідомлялось, що Ноєр приступив до індивідуальних тренувань.