Україна

Крім того, захисник взяв на себе витрати за лікування воїна ЗСУ.

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну Ярослав Ракіцький вирішив розірвати контракт з зенітом та повернутись в Україну.

Днями на сторінці в Instagram Ярослава Ракіцького з’явився пост про зустріч із пораненим воїном ЗСУ, фанатом Шахтаря. Він візьме на себе всі витрати з лікування бійця.

"Хлопця звати Микита. Він зазнав важких поранень, зараз проходить лікування. Ці герої жертвують собою, захищаючи Україну. Завдяки їм ми живі і маємо можливість грати у футбол. Тому, вважаю, моя задача, як і всіх спортсменів, клубів, – допомагати нашим захисникам. Ми з ним зустрілися, трохи поспілкувалися.

Я ніколи не ховаюся – на всі відповім.

Домовилися, що, коли розпочнеться відпустка, іще приїду, поговоримо докладніше. Я багато чого хотів би розпитати в нього, упевнений, Микита також має запитання до мене. Я ніколи не ховаюся – на всі відповім. Головне, щоб він якнайшвидше одужував, став на ноги й повернувся до нормального життя", — наводить слова захисника офіційний сайт "гірників".



Також центральний захисник прокоментував період своїх виступів в російському чемпіонаті, через що до нього дуже багато питань.

"Скажу, що я, у першу чергу, футболіст. Футбол – моя робота і справа всього мого життя. І в росії я робив лише те, що грав у футбол. А коли почалася повномасштабна війна 24 лютого 2022 року, то я того ж дня вирішив розірвати контракт і повернутися до України. Цей вчинок і є моєю відповіддю. Ніхто не міг уявити такого масштабу агресії: що росіяни тисячами вбиватимуть українців, руйнуватимуть наші міста. Якби я знав, що так буде, то ніколи б не поїхав грати до росії!

Якби я знав, що так буде, то ніколи б не поїхав грати до росії!

Більше того, вважаю, що багато хто до лютого 2022 року не сприймав це настільки важко: подивіться, у росії проводився чемпіонат світу з футболу, мав відбутися фінал Ліги чемпіонів, багато українців продовжували жити в росії й працювати, країни торгували між собою. Але 24 лютого розставило все по місцях – в один день усі зрозуміли, що в нас, у цивілізованого світу немає нічого спільного з російською федерацією. Тому я тут, в Україні, – разом зі своєю країною, зі своїм народом. І це моя відповідь на всі запитання".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Шахтар підписуватиме новачків з особливим пунктом в контракті.