Україна

Таким чином донецький клуб хоче обійти правило ФІФА.

Шахтар розглядає можливість захиститись від правила ФІФА, яке дає змогу легіонерам під час війни призупиняти контракти та продовжувати кар'єру в іншому чемпіонаті.

Як пише The New York Times, генеральний директор "гірників" Сергій Палкін хоче убезпечити клуб від подібних випадків. Зокрема, донеччани хочуть прописувати в контрактах особливий пункт, згідно з яким футболіст не зможе раптово змінити клубну прописку. В угодах хочуть розміщувати пункти, які не дозволяли б новим гравцям скористатися будь-якими правилами ФІФА.

Нагадаємо, через дію нового трансферного правила Шахтар був змушений продати: півзахисників Алана Патріка та Маркоса Антоніо, а також форвардів Фернандо та Давіда Нереса. Ще шість футболістів — Вітао, Маркіньос Сіпріано, Вінісіус Тобіас, Майкон, Тете та Педріньо покинули клуб на правах оренди.