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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 15 травня.

Весняний період завершується в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до п’ятого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 15 травня:

Шахтар розглядає можливість захиститись від правила ФІФА, яке дає змогу легіонерам під час війни призупиняти контракти та продовжувати кар'єру в іншому чемпіонаті.

Дніпро-1 переміг Минай. Команда Олександра Кучера зробила все від себе залежне, аби не збільшити відставання від донецького Шахтаря.

Спаллетті зганьбився. Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті вирішив заплямувати свою репутацію привітанням клуба з країни-агресора, в якому працював раніше.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.