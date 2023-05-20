Україна

Головний тренер народного клуба — про поразку.

Головний тренер Вереса Юрій Вірт прокоментував гру своєї команди в матчі чемпіонату України.

"Подякував сьогодні футболістам за ставлення до гри. Хороший, бойовий матч. Хлопці вийшли максимально налаштовані. Ми дещо перебудувалися, вперше грали за такою тактичною схемою і, загалом, справлялися з атаками Шахтаря. Пропустили перший гол у ситуативній меншості. Олександр Маткобожик у цей час був за межами поля. І партнери за нього десь не допрацювали.

В перерві просили покращити роботу з м‘ячем. Ми легко втрачали м‘ячі і не могли вийти в контратаку. Багато браку було. Богдан Когут додав нам впевненості після відбитого пенальті. І футболісти, які вийшли на заміну, додали агресії. Стандартне положення принесло нам успіх. Потім хотіли максимально закрити всі зони. Але пропустили дуже простий гол. Три центральних захисники дали пробити Миколі Матвієнку. Такі моменти треба допрацьовувати до кінця.

За відношенням до гри, старанням — все добре. Але за це очок не дають. Все було добре сьогодні, окрім не набраних очок. Думаю, що Шахтар запам‘ятає цю гру. Легко їм тут точно не було. Єдине — хотілося б краще переходити з оборони в атаку. Через це я нервував багато. Не найкращий день у плані контролю м‘яча. Зараз для нас найважливіша гра сезону — наступна проти Олександрії", — наводить слова Вірта офіційний сайт Вереса.

Нагадаємо, раніше головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч дав коментар після важкої перемоги своєї команди над Вересом в матчі чемпіонату України.