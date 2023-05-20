Україна

Наставник криворіжан поділився своїми думками після гри з Ворсклою.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував поразку своєї команди у матчі 27 туру УПЛ проти Ворскли (0:1).

"Вітаю Ворсклу з перемогою. Степанюк забив шикарний гол. Які тут можуть бути питання? Помітно, що нам не вистачає в лінії атаки останньої передачі від виконавців. Тому так і склалося. На жаль, я не розумію деякі моменти в грі: коли людина судить – а потім починає щось видумувати, вимишляти… Не знаю, які слова тут можна підібрати.

Будь-яке торкання до гравців Ворскли – одразу крик, падіння, свисток. Крик, падіння, свисток – і так по колу. З боку нашої команди я цього не побачив. Може, я сліпий? Ми не повинні були сьогодні програвати. Але це футбол. Це спорт. Це – життя.

Я вдячний всім, хто прийшов переглянути цей матч. Розумію, що більше підтримували Ворсклу, адже вона грала вдома. Вітаю полтавчан і найкращі побажання клубу Ворскла. Продовжуйте рухатися далі. Миру і Перемоги!

Як вдається зацікавлювати і стимулювати футболістів? Мої хлопці заведені і рвуться в бій. Так, у нас є певні кадрові труднощі, тому є місце ротації. Нічого ти з цим не зробиш. Подивіться на друге коло: тільки перші тури ми зіграли більш-менш у тому складі, який готували взимку на зборах. А потім – травми, травми, травми. Доводилося вирішувати і це.

Але я задоволений тим, що хлопці дуже швидко розуміють завдання нашого тренерського штабу і виконують ту роботу, яку ми вимагаємо. Думаю, що все буде добре – але глибиною складу ми дійсно похизуватися не можемо. От якби була глибшою конкуренція… Але поки цього немає. Коли це з’явиться – думаю, і результати будуть зовсім іншими. Як і місце, яке ми займатимемо", - наводить слова Вернидуба прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Пеглоу отримав дискваліфікацію на три матчі, Ротань пропустить одну гру.