Україна

Полтавська команда ще має шанси на єврокубки, а львів'яни готуються до Першої ліги.

Полтавська Ворскла у матчі 26 туру української Прем'єр-ліги у гостях здобула перемогу над Львовом з рахунком 2:0.

Вже на 15 хвилині головний тренер Львова Анатолій Безсмертний був змушений міняти Оулу Траоре, який зазнав травми та був замінений на Сергія Сімініна.

Загалом команда Віктора Скрипника весь ігровий час першого тайму контролювала гру, але не могла реалізувати одного зі своїх моментів, в одному з яких ворота Львова врятувала штанга.

Потім на 56 хвилині Богдан Мишенко завалив у своєму штрафному гравця Ворскли під час подачі з кутового, а арбітр вказав на "точку". Пенальті впевнено реалізував Таулян Сефері, для якого це був 12 гол цього сезону.

Єдиний момент у Львова був після звичайної подачі з флангу, коли м'яч мало не залетів за комір Павлу Ісенку, але той перевів сферу на кутовий.

Остаточну крапку в матчі поставив Скляр, який замкнув простріл від партнера по команді з лівого флангу на першій компенсованій хвилині другого тайму.

Після 26 турів Ворскла набрала 33 очки та посідає шосте місце у турнірній таблиці УПЛ – до зони єврокубків – шість балів, але Олександрія має гру в запасі. У Львова лише 13 балів та останній, 16 рядок.

Львів — Ворскла 0:2

Голи: Сефері, 56 (з пенальті), Скляр, 90+1.

Львів: Рибка — Ігор, Вовкун, Никитюк — Кузик (Беляєв, 71), Мильченко, Мишенко (Алібеков, 81), Грисьо — Траоре (Сімінін, 19), Богунов (Ременяк, 71) — Свржняк (Бугай, 46).

Ворскла: Бацула, Кравець, Скляр (Рамірес, 90+2), Пердута — Павлюк, Челядін (Черниш, 81) — Кане (Лопес, 85), Нестеренко (Кулаковський, 90+1), Сефері — Степанюк.

Попередження: Мишенко — Бацула.