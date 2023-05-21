Україна

Керманич дав свій коментар.

Виконуючий обов'язки головного тренера Динамо Олександр Шовковський поспілкувався з представниками ЗМІ після перемоги над Олександрією (5:1) у виїзному матчі 27-го туру УПЛ.

"Чудово грати у футбол, коли вдається багато чого. Для того, щоби так відбувалося, треба у першу чергу розуміти, що і як робити, і відповідально ставитися до всіх тих зауважень і виконувати моменти, про які ми домовляємося перед грою. Ми вивчали нашого сьогоднішнього суперника, команда Руслана Ротаня грає в атакувальний футбол, вони намагаються комбінувати, готують свої атаки через фланги. Ми знали це, ми готувалися до цього, і, в принципі, ми виконали план на гру.

Єдиний момент — пропущений м'яч. Тоді ми припустилися помилки і через це пропустили гол. В принципі, я задоволений діями наших гравців, а також мотивацією, з якою вони виходили на цю гру. Ми живемо у такій ситуації, що через повітряну тривогу треба було перервати матч хвилин на 30, але головне, що все добре і матч дограли".

Про те, що команда має їхати в укриття, після чого знову повертатися і проводити розминку:

"Це складно з чимось порівнювати. Але я ще раз наголошу, що у першу чергу у футбол треба грати розумом. Треба розуміти, що, навіщо і для чого ти робиш. Якщо гравці усвідомлюють це, то вони більш відповідально ставляться до своїх обов'язків. Вони все своє життя віддають і будуть віддавати цій грі. І якщо з любов'ю до цього підходити, вони жодного дня у житті не будуть ходити на роботу — вони будуть займатися улюбленою справою. Але розуміння того, що треба робити, додає наснаги, впевненості, бажання. Якщо ти біжиш із задоволенням, то ти і сил витрачаєш набагато менше. Треба це розуміти і, безумовно, працювати з гравцями.

Якщо ми говоримо про цю ситуацію — ми закликали, і дякуємо хлопцям, що вони відповідально поставилися до останніх 15 хвилин основного і компенсованого часу. Тому що ми розуміли: розслаблятися у жодному разі не можна. Треба бути відповідальним кожну секунду. Треба робити, що ти вмієш. Хлопці віднеслися до ситуації дуже відповідально і я їм за це дякую.

А що відбувається... ми живемо у таких реаліях. На жаль, наша країна живе у реаліях війни і нам треба до цього пристосовуватися. Треба взагалі сказати велике спасибі, що цей чемпіонат розпочався. Тому що якби цього чемпіонату не відбулося, то я не знаю, як би існували клуби. Як-то кажуть, маємо те, що маємо, і рухаємося вперед із подумками про перемогу. Про наше щасливе і вільне майбутнє. Дякую", — наводить слова Шовковського офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Луческу частково повернувся до обов'язків головного тренера Динамо.