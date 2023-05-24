Україна

У ворота дніпрян призначено одинадцятиметровий.

В ці хвилини проходить матч 28-го туру УПЛ між Дніпром-1 та Ворсклою.

На 8-ій хвилині арбітр матчу Ярослав Козин вказав на "точку". Одинадцятиметровий присудили у ворота Дніпра-1. Причиною рішення судді став жорсткий підкат Володимира Адамюка у ноги Артема Челядіна після того, як останній завдавав удару по воротах суперника.

Пенальті реалізував Скляр. На 72-у хвилину полтавці перемагають — 2:1.

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