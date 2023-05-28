Львівська команда забезпечила собі путівку до Юнацької ліги УЄФА.
Гравці Руху U-19, ФК Рух
28 травня 2023, 15:53
Львівський Рух у гостях обіграв одеський Чорноморець (2:0) та став чемпіоном чемпіонату України U-19, ставши недосяжним для своїх переслідувачів у турнірній таблиці.
Рахунок у матчі був відкритий на 35 хвилині зусиллями Непейпієва, який реалізував вихід віч-на-віч. Потім остаточну крапку у матчі поставив Кітела, реалізувавши пенальті на п'ятій компенсованій хвилині до другого тайму.
Таким чином підопічні Михайла Дячука-Ставицького зберегли відрив у п'ять очків від Динамо та за тур до закінчення молодіжної ліги стали чемпіонами.
Завдяки цьому успіху львівська команда представлятиме Україну в Юнацькій лізі УЄФА у наступному сезоні.