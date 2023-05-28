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Керманич Дніпра-1 — про втрачені шанси на чемпіонский титул за підсумками поразки від Шахтаря.

Донецький Шахтар у матчі передостаннього 29 туру української Прем'єр-ліги обіграв Дніпро-1 (3:0) і достроково став чемпіоном України-2022/23.

Головний тренер дніпровського клубу Олександр Кучер поділився враженнями від цього протистояння, яке стало вирішальним для його команди у боротьбі за чемпіонський титул.

"Після гри з Полтавою ми хотіли підняти хлопцям настрій, дати їм позитивні емоції, щоб підвести під цю. Це важко, тому що та гра дала великий осад. Сьогодні швидкий гол допоміг вирішити всі питання. Починати матч з командами, такими як Шахтар, з рахунком 1:0 дуже тяжко. Хочу привітати Шахтар з чемпіонством, вони заслужили цю перемогу. Якщо ми хочемо грати за чемпіонство, то не повинні втрачати багато очок, там де ми їх втрачали в другому колі. Звісно, наприкінці це дало про себе знати".



"Не ті футболісти? Та ні, ну чому не ті? Просто потрібен час. У нас багато нових футболістів, і деякі пройшли лише половину зборів. Треба зібратись і зрозуміти одне одного, бо такі команди роблять по два роки. Було мало часу, повторюсь: вони мають зрозуміти одне одного, щоб з пів слова розуміти іншого на футбольному полі".



"Шахтар виграв 3:0. Тарас Степаненко почав жонглювати м’ячем, провокувати хлопців. Вони поступалися і розуміли, що зараз програється важливий матч, звісно, мали якісь емоції. А бійка розпочалась через те, якщо я не помиляюсь, що Назарина з двох ніг стрибнув у Пеглоу. У нього вже не витримали емоції, він схопив суперника, почалась штовханина, усі побігли. Але я цього не підтримую і про це вже сказав, а люди будуть оштрафовані, тому що ми не можемо так поводитися. Повторюсь: навіть програючи 0:3 ми повинні поважати суперника. Це має стати уроком, і штрафи будуть. Які саме штрафи будуть? Добрі. Я не казатиму суму".



"У чому причини провалу в другому колі? Перше місце – це тиск на хлопців, і хтось не справлявся. Вони не завжди були в таких гонках, хтось лише почав грати в УПЛ. Після Полтави ми не вийшли з цього стану, зараз психологічно їх важко відновити. Нам потрібно зіграти ще одну гру, потрібний позитивний результат. Зараз розмовлятимемо, виводитимемо гравців із цього стану, тому що це дуже важлива гра і треба до неї готуватися".

"Звісно, розмовлятимемо, бо потрібно достукатися до гравців. Вони повинні зрозуміти, що це за матч для нас, якщо все вийде, то це буде добре. Сьогодні ви бачили, що команда не була схожою на себе, навіть на ту, якою була в останніх іграх. Було важко, але й не слід списувати гравців Шахтаря. Вони знають нас, вивчали нас, готувалися до нас. Розуміли, що Довбик і Піхальонок – провідні гравці, і вони вивчали їх і знали. Так само робили і ми", — цитує слова Олександра Кучера офіційний сайт Шахтаря.

Дивитися відео голів та огляд матчу Шахтар — Дніпро-1 ви можете на Football.ua. Також на нашому сайті доступне відео бійки гравців наприкінці цього протистояння.