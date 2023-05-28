Україна

"Гірники" вписали своє ім'я в історію українського футболу.

Донецький Шахтар у матчі передостаннього 29 туру української Прем'єр-ліги обіграв Дніпро-1 (3:0) і достроково став чемпіоном України-2022/23.

Цікаво, що за підсумками цього протистояння "гірники" довели позначку своїх забитих голів у рамках чемпіонатів України до 2002 м'ячів. Ювілейним став удар Артема Бондаренка, який припав на дев'яту хвилину зустрічі.

Таким чином, Шахтар став першою командою в історії сучасного українського футболу, якій вдалося досягти позначки у 2000 забитих голів у чемпіонатах України.

Зазначимо, що у завтрашньому матчі проти рівненського Вереса київське Динамо також може забити свій 2000 м'яч в УПЛ. На даний момент на рахунку "біло-синіх" 1999 голів.

Дивитися відео голів та огляд матчу Шахтар — Дніпро-1 ви можете на Football.ua. Також на нашому сайті доступне відео бійки гравців наприкінці цього протистояння.