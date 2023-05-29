До вашої уваги пряма трансляція матчу 29 туру чемпіонату України.
ГРАВЦІ ДИНАМО КИЇВ, ФОТО: ФК ДИНАМО КИЇВ
29 травня 2023, 10:02
У рамках 29-го туру української Прем'єр-ліги Динамо зійдеться у очному протистоянні з Вересом.
Гра проходитиме в понеділок, 29 травня, в Рівному на стадіоні Авангард. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом. Головним арбітром матчу буде Денис Шурман.
Пряма онлайн-трансляція матчу Динамо — Верес
Нагадаємо, Динамо Київ вперше в історії зіграє у Лізі конференцій.