Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу 29 туру чемпіонату України.

У рамках 29-го туру української Прем'єр-ліги Динамо зійдеться у очному протистоянні з Вересом.

Гра проходитиме в понеділок, 29 травня, в Рівному на стадіоні Авангард. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом. Головним арбітром матчу буде Денис Шурман.

Пряма онлайн-трансляція матчу Динамо — Верес

Нагадаємо, Динамо Київ вперше в історії зіграє у Лізі конференцій.