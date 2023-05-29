Україна

Підсумки сезону від голови УАФ.

Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував результати багатостраждального футбольного сезону 2022/2023 в Україні.

"Особливий чемпіонат УПЛ сезону 2022/23 визначив переможця! 23 серпня 2022 року, коли ми тільки розпочинали змагання в Україні в умовах повномасштабної війни, ніхто не міг прогнозувати, чи вдасться його завершити, провівши всі матчі.

Але завдяки Збройним силам України, хоробрості й героїзму наших воїнів це вдалося! Відтак, ідея відновити футбольні змагання в нашій державі, яку запропонував Президент України Володимир Зеленський, була єдино правильним рішенням!

Щиро вітаю вболівальників донецького Шахтаря, футболістів, тренерський штаб на чолі з Ігорем Йовічевічем та керівництво клубу з 14-м чемпіонським титулом в історії ФК та прямою путівкою в груповий раунд Ліги чемпіонів УЄФА! Якнайшвидшого повернення на рідну "Донбас Арену" звільненого від окупантів рідного Донецька!

Також вітаю з чемпіонськими медалями у Першій лізі ПФЛ ФК Полісся Житомир, яке в наступному сезоні вперше в історії клубу тішитиме своїх вболівальників виступами в УПЛ!

Вітаю вболівальників, команду, тренерів і керівництво ФК Нива Бузова з чемпіонським титулом у Другій лізі ПФЛ – історичним досягненням для клубу, привітати з яким сьогодні в місті-Герої Бучі мав нагоду особисто!

Знаю, що для багатьох вболівальників цього чудового клубу, які пережили минулого року окупацію в рідній Бузовій, таке досягнення має особливу цінність – як символ нескореності і сталевої сили волі рідного міста і рідної «Ниви»! Слава Героям! Слава ЗСУ! Слава Україні!", — написав Павелко у фейсбуці.

Нагадаємо, Печерський суд ухвалив продовження відсторонення Андрія Павелка з посади президента УАФ.