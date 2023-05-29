Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу 29 туру чемпіонату України.

У рамках 29-го туру української Прем'єр-ліги Металіст зійдеться у очному протистоянні з Минаєм.

Гра проходитиме в понеділок, 29 травня, в Ужгороді на стадіоні Авангард. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом. Головним арбітром матчу буде Шандор Олександр.

Пряма онлайн-трансляція матчу Металіст — Минай

Перед 29 туром Металіст знаходиться на передостанньому місці в турнірній таблиці УПЛ. Минай на 11-ій сходинці.