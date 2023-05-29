Україна

Ворскла переграла Колос та зберегла шанси на потрапляння до єврокубків

У останньому турі колектив Віктора Скрипника змагатиметься проти Олександрії та Кривбаса в заочному режимі.

Ворскла — Колос, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Ворскла — Колос 2:0

Голи: Феліпе, 75, Скляр, 87



Ворскла: Ісенко — Пердута, Чеснаков (Рамірес, 90), Кравець, Бацула — Павлюк, Челядін (Феліпе, 67) — Кане (Юрченко, 67), Скляр (Кулаковський, 90), Сефері (Крупський, 88) — Степанюк.



Колос: Волинець — Золотов, Чоботенко, Чорноморець, Ємець (Зозуля, 84) — Богданов (Лисенко, 85), Мілько — Кравченко, Велетень (Болбат, 67), Мякушко (Ільїн, 57) — Безбородько (Попов, 67).



Попередження: Степанюк