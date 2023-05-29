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Виконуючий обов'язки головного тренера — про перемогу над Вересом.

У рамках 29 туру української Прем'єр-ліги Динамо протистояло Вересу та здобуло перемогу з розгромним рахунком — 3:0.

Олександр Шовковський прокоментував гру своєї команди.

"Що стосується безпосередньо сьогоднішньої гри, ми готувалися до цього матчу. Мірча Луческу повернувся, він на милицях, але постійно перебуває разом із командою, він усе бачить, керує процесом, ми з ним весь час на зв'язку. Розуміли і говорили гравцям про те, що наш суперник веде боротьбу за життя у Прем'єр-лізі, тому гра не буде простою. У нас, можна сказати, турнірних завдань вже немає, але у нас є обличчя, яке гравці ніколи не мають втрачати. Наголошували і на цьому.

Якщо подивитися на гру, то у середині другого тайму ми мали вести у рахунку щонайменше 3:0 і спокійно доводити поєдинок до логічного завершення. Натомість на рівному місці заробили одинадцятиметровий удар у свої ворота, і гра могла піти зовсім по іншому сценарію. Вважаю, що підсумковий рахунок 3:0 не по грі, тому що у другому таймі у нас, хоча і були можливості забити, але в обороні деякі епізоди провалили.

Робота постійним тренером? Ви знаєте, у мене так багато мрій, і якщо я буду про них усі розповідати, мабуть, жодна з них ніколи не здійсниться. Як кажуть, хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани на майбутнє. На сьогодні я керую командою у роздягальні, перед грою, під час гри, і намагаюся виконувати свої обов'язки якнайкраще. Я ніколи не розповім вам, про що ми говоримо, про наші індивідуальні стосунки з гравцями, деталі, до яких ви такі охочі.

Але можу сказати, що мій характер загартовувався протягом багатьох років, цьому сприяли і мої вдалі виступи, і ті моменти, про які спортсмени хочуть забути. Але саме вони і формують внутрішній стрижень. Всі свої знання я буду передавати гравцям, неважливо, як головний тренер чи асистент.

Сьогодні я виконуючий обов'язки, і я роблю усе для того, щоб хлопці, які виходять на поле, виконували те, що мають, і те, чого хоче від них тренерський штаб. Щось вдається, щось — ні, але ж ми виходимо грати проти суперників, які протидіють нам, і ставлять свої завдання. Можу сказати лише одне: я працюю із задоволенням і буду працювати із задоволенням далі, а в якому статусі — час покаже", — наводить слова тренера офіційний сайт киян.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу чемпіонату України між Динамо та Вересом.