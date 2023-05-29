Україна

Стали відомі володарі почесних нагород.

Двадцять дев'ятий тур елітного дивізіону чемпіонату України подарував багато цікавих та емоційних матчів.

Українська Прем'єр-ліга провела традиційне опитування серед фахівців експертної ради та назвала найкращих.

Перемогу серед тренерів отримав головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч, а серед гравців — півзахисник "гірників" Артем Бондаренко.

До складу експертної ради увійшли Олег Венглинський, Іван Гецко, Сергій Нагорняк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Ігор Шуховцев, Степан Юрчишин, Ігор Яворський.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Шахтар — перша команда в історії чемпіонату України, яка забила 2000 голів.