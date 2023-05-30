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Головний тренер Вереса висловився після зустрічі.

У рамках 29 туру української Прем'єр-ліги Верес протистояв Динамо та поступився з розгромним рахунком — 0:3.

Головний тренер рівненського клуба Юрій Вірт дав коментар після гри.

"Перший тайм був рівним. Ми грали дисципліновано. І суперник особливих проблем не створив. Хотілося б краще зіграти в атаці. Ми знову втрачали м'ячі і не могли якісно організувати атаку. Натомість, в захисті відіграли добре. Просили продовжувати так оборонятися і після перерви.



Гол у наші ворота в другому таймі прийшов після довгої передачі і майстерного виконання Раміреса. Коли рахунок став — 1:0 на користь киян — ми почали розкриватися. А Динамо — класна команда, яка могла використовувати свої шанси і забивати ще.



Ми терпіли. Намагалися відігратися. Заробили пенальті після хорошої атаки. І не забили. Це вже не перший наш незабитий пенальті. Після цього команда зупинилася, вимкнулася з гри. Що — 0:1, що — 0:3 — різниці немає. Незабитий пенальті психологічно вбив команду. Якби був на полі Андрій Блізніченко — бив би він. Його на полі не було. Це десь психологічний фактор. Навіть, якщо не впевнений — розбіжись і бий на силу під поперечку. Це і майстерність. Ми і в Другій лізі не забивали пенальті, і в Першій. Я не зрозумів, що це було сьогодні. Може прізвище Бущана тисло психологічно. Важко все це коментувати. Дійсно, могли вирвати нічию у матчі з Динамо. Це було б престижно для клубу.



Добре у гру увійшов Дмитро Годя. Добре чіплявся за м'ячі, брав ініціативу. Працюватиме над собою — підтримуватимемо його. Це майбутнє Вереса. Цілеспрямовано готували його до цієї гри.



Сьогодні ми програли. Але, навіть якби ми перемогли сьогодні — все для нас буде вирішуватися у заключній грі з Інгульцем. Будемо готуватися до цього матчу. Звісно, якби не програли сьогодні — команда була б у кращому психологічному стані. Головний матч сезону у нас — в неділю.



Сьогодні я подякував футболістам за ставлення до гри. Ми побачили, що дисципліновано і з такою командою можна грати", — наводить слова Вірта офіційний сайт Вереса.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу чемпіонату України між Динамо та Вересом.