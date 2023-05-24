Україна

Наставник рівненського клубу поділився своїми думками після гри з Олександрією.

Головний тренер рівненського Вереса Юрій Вірт прокоментував нічийний результат у матчі 28 туру УПЛ проти Олександрії (2:2).

"Звичайно, після двох пропущених голів на старті — настрій був не з найкращих. Хоча ми непогано розпочали гру, добре працювали з м'ячем. Знову пропустили після рикошету. Знову не вистачає удачі. А потім проспали другий гол. Вертикальна передача і удар у ближній кут з тринадцяти метрів — таке пропускати ми не повинні. При всій повазі до суперника. Знову самі дали фору супернику. Це вже шоста, чи сьома гра, коли вже на старті ми змушені відігруватися.

Але ми працювали далі. Відіграли решту матчу на високому рівні. Загнали суперника на його половину поля, пресингували, відбирали м'яч, багато атакували. Не вистачило знову останньої передачі — як в епізоді з голом Дмитра Кльоца.

Ми грали проти п'ятої команди чемпіонату і повністю її переважали. Тому, гра радує. Не радує лише результат. Нічия — це непогано. Але ми можемо краще. Усі задатки для цього є.

На конкурентів ми зараз не зважаємо. Все залежить від нас — виграємо дві гри і все буде добре. В нас свої задачі і ми маємо їх вирішувати. Завершиться чемпіонат — тоді аналізуватимемо: де ми і що далі", - наводить слова Вірта прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Верес — Олександрія.