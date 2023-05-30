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Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 29 травня 2023 року, 15:00.

У матчі 29 туру української Прем'єр-ліги Інгулець у гостях здобув впевнену перемогу над Львовом із рахунком 2:0.

Перемогу команді Сергія Ковальця принесли забиті м'ячі у виконанні Ковальова та Сітало, які відзначилися голами у другому таймі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Львів — Інгулець в українській Прем'єр-лізі-2022/23:

Львів — Інгулець 0:2

Голи: Ковальов, 52, Сітало, 71.

Львів: Ольховий, Вовкун, Богунов (Р. Михайлів, 65), Бугай (Герич, 65), Никитюк (Михавко, 76), Ременяк (Бєляєв, 65), Сімінін, Мильченко (В. Михайлів, 76), Сасовський, Грисьо, Мишенко.

Інгулець: Паламарчук, Запорожець, Козак, Близніченко (Клименко, 46), Коробенко (Головкін, 84), Сітало (Кравчук, 90), Кучеренко, Козиренко, Нагієв (Сидоренко, 74), Ковальов, Мельничук (Смоляков, 46).

Попередження: Вовкун — Клименко, Запорожець.