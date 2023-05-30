Україна

"Гірники" пройшли урочисту процедуру.

Шахтар в рамках двадцять дев'ятого туру елітного дивізіону чемпіонату України обіграв СК Дніпро-1 та гарантував собі чемпіонство.

Сьогодні в Будинку футболу відбулася урочиста церемонія нагородження Шахтаря золотими медалями УПЛ та перехідним трофеєм "Чемпіон України".

"В сезоні-2022/23 в Чемпіонаті України Шахтар здобув найбільшу кількість перемог (22) і поступився лише в одному матчі. Гірники забили найбільшу кількість м’ячів (68) і пропустили найменше за всіх (19). Набрали найбільшу кількість очок у матчах із прямими конкурентами.

Золоті медалі та кубок Чемпіон України футболістам, тренерам, представникам адміністративного штабу та керівництва Шахтар вручили президент УАФ Андрій Павелко, перший віце-президент УАФ Олег Протасов та директор УПЛ Євген Дикий", — йдеться у заяві на офіційному сайті УПЛ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Йовічевіч та Бондаренко — найкращі тренер та гравець 29-го туру УПЛ.