Україна

Дарійо Срна поділився своїми думками після завойованого чемпіонства.

Спортивний директор донецького Шахтаря Дарійо Срна прокоментував достроково завойований чемпіонський титул після перемоги над Дніпром-1 у матчі 29 туру УПЛ.

"Емоції сильні. Якщо дивитися на те, де ми були рік тому, то зробили дуже багато. Тому хочу привітати кожного співробітника клубу, кожного футболіста та їхні родини, кожну людину, яка була разом із нами від першого дня війни, коли все було складно.

Ми залишилися без тренерського штабу, ми залишилися без футболістів, без своїх інвестицій, але не опустили руки. Знаєте, чому ми не опустили руки? Тому що ми – Шахтар (Донецьк)! Я сьогодні – найщасливіша людина у світі.

Знаєте, думав, що сказати в інтерв’ю, і, по-перше, хочу подякувати Президентові України пану Зеленському за те, що дозволив провести чемпіонат і дав зрозуміти, що маємо грати саме в Україні в такий непростий час. По-друге, маю подякувати Українській асоціації футболу та Андрію Павелку, який зібрав усіх і ніхто не відмовився грати. По-третє, дякую всім президентам клубів, які сьогодні в непростій ситуації вкладають душу, серце, кошти у свої клуби й український футбол.

Шахтар — Дніпро-1 3:0 Відео голів та огляд УПЛ

Величезне спасибі людині, яка своїх ніколи не залишає, яка любить свою сім’ю дуже сильно, – це президент Рінат Ахметов. Величезна йому подяка за те, що вірив у команду, що не опустив руки. Адже ми – єдині команди із Зорею, що втратили свій дім у 2014 році і відтоді граємо всі матчі на виїзді.

Ще раз дякую команді, тренерському штабу, тому що це був непростий рік. Дякую їхнім родинам, без яких вони жили дуже довго. Ми це дуже поважаємо. Ми зробили свою справу. Дуже велика подяка українським воїнам, які захищають нашу країну, які забезпечують нам можливість робити те, що ми любимо, – грати у футбол. Дякую всім! З перемогою!

Шахтар показав емоції, показав силу. Вибачте мені, показав яйця. Ще хочу привітати мого друга Олександра Кучера, який виконав величезну роботу з Дніпром-1. Це непроста команда. Вони билися до останнього за чемпіонство. Хочу привітати Довбика, який відіграв божевільний сезон. Буде більше таких клубів – в Україні буде дуже сильний чемпіонат. Тому дякую всім президентам клубів за підтримку від перших хвилин. І ми подарували нашим уболівальникам, які є всюди, хоч трохи футбольних емоцій. Дякую людям, які сьогодні прийшли на стадіон. І дякую всім!", - наводить слова Срни прес-служба "гірників".

Football.ua проаналізував та підбив підсумки минулого 29 туру української Прем'єр-ліги.