Україна

Своє, рідне.

Це був тур, що гранично закрутив інтригу. Вдумайтеся в це: в останній ігровий день не пройде жодного, жодного матчу без інтриги! У кожному з матчів буде хоча б одна команда, яка гранично зацікавлена в результаті заради місця в ЛЧ/місця в єврокубках/непотрапляння в стикові матчі.

# М В Н П ЗАБ ПРО РІЗН О ФОРМА 1 Шахтар 29 22 6 1 68 19 49 72 2 Дніпро-1 29 20 4 5 60 27 33 64 3 Зоря 29 20 4 5 61 31 30 64 4 Динамо Київ 29 18 5 6 50 24 26 59 5 Олександрія 29 10 13 6 42 39 3 43 6 Ворскла 29 12 6 11 36 36 0 42 7 Кривбас 29 12 5 12 26 29 -3 41 8 Минай 29 8 9 12 22 30 -8 33 9 Колос 29 9 6 14 22 36 -14 33 10 Чорноморець 29 8 8 13 32 40 -8 32 11 Рух 29 7 10 12 31 37 -6 31 12 Інгулець 29 8 7 14 22 33 -11 31 13 Металіст 1925 29 6 13 10 22 41 -19 31 14 Верес 29 7 7 15 34 45 -11 28 15 Металіст 29 5 7 17 27 55 -28 22 16 Львів 29 3 4 22 18 51 -33 13

Щоправда, за тур до кінця одна інтрига все-таки померла.

Шахтар – чемпіон

Кінцівка чемпіонату закінчилася тріумфом Шахтаря – до того ж у всіх сенсах цього слова. У Стародавньому Римі так називалася урочиста хода столицею полководця-переможця – і “гірники” зіграли проти головних конкурентів так, щоб святкувати вже під час матчів. Ракицький наприкінці одягнув рукавички і светр уже начебто в рамках свята, Степаненко істинно чемпіонський гол святкував не у своєму флегматичному стилі. Навіть зіткнення виглядали типовими для народних свят єдиноборствами – хоча ми, звичайно, таке засуджуємо.

Шахтар виграв дуже багато чемпіонств – в Андрія Пятова, наприклад, їх уже 11 – але жодне з них не було таким важливим. По-перше, просто фінансове питання: на тлі всіх останніх подій Ліга чемпіонів потрібна, щоб донеччани продовжували жити як сильна команда. А по-друге, “гірники” вперше за багато років (і, можливо, вперше в історії) виграли чемпіонство у статусі явного андердога. Навіть Скала приводив до чемпіонства багату команду, що давно готувалася до великих звершень, Йовічевіч же займався будівництвом на ходу.

І Йовічевіч побудував варіативну команду, яка передбачає розкриття таланту. У цьому Шахтарі прогресують гравці, всередині нього процвітає здорова конкуренція. Чи багато хто чекав такого сезону від Артема Бондаренка після сезону в Маріуполі та сидіння в запасі у де Дзербі? Хто взагалі думав, що Валерій Бондар гратиме в основі? Йовічевіч зробив те, що вміє найкраще: розкрив внутрішній потенціал команди.

Зоря наприкінці чемпіонату виглядає краще за Дніпро-1

Але такий бенефіс не скасовує повний провал суперника, який міг у чемпіонському матчі показати лише грубість та індивідуальні помилки. Дніпро-1 показав вкрай обмежений потенціал в атаці та просто погану гру в обороні. Кучер поставив у центр оборони Володимира Адамюка – і саме він спочатку залишив у грі Сікана при другому голі, а потім почав сигналізувати арбітру про офсайд, якого не було. Рибак спіймав у свої тенета три голи, два з його совісті.

Ще важливіше, що Дніпро-1 ні на що не спромоглося в атаці. Довбик відбігав весь матч ухолосту: або за лінією офсайду, або в центрі поля. Виявилося, що у команди надто інертне творення – інертне настільки, що навіть дивно, як ця команда до передостаннього туру претендувала на чемпіонства. “Звичайні подачі в карний майданчик” плюс “найкращий форвард ліги” – формула успіху поки що в 20 матчах сезону.

На тлі цього Зоря виглядає цікавіше, різноманітніше. На складному виїзді з Олександрією команда просто чудово пресингувала – і, головне, реалізовувала моменти. Вантух із Мішньовим на фланзі склали гарну зв'язку, Русин продовжив забивати, а Шахов набрав оптимальну форму.

В останньому турі у Зорі матч із Минаєм, а Дніпру-1 грати з Кривбасом, якому він програв у першому колі. І як би Кучеру та Красникову не довелося шкодувати про дурні вилучення за грубість Федоріва, Гуцуляка, Матарітти та Пеглоу.

Статистика туру

Тепер у Віталія Федоріва чудова статистика в Дніпрі-1: 0 матчів, 1 червона картка. Він так і не дебютував за нову команду – і з огляду на дискваліфікацію на останній тур та статус орендованого до червня, з великою ймовірністю так і не дебютує. І це привід якщо не косо, то запитливо поглянути на того, хто в українському футболі має репутацію практично царя Мідаса.

Євген Красніков навіть не приховував, що має вирішальне слово під час посилення Дніпра-1. Безумовно, деякі гравці посилили команду: без Бланка її вже важко уявити. Але багато футболістів посилили її за шкалою від 1 до 10 рівно на нуль балів, повиснувши мертвим вантажем на зарплатній відомості. Пуріта так і не зіграв, Балулі награв на 47 хвилин, Гомес провалився настільки, що навіть у матчі, де не міг грати Сваток, Кучер зробив усе, щоб обійтися без бразильця.

І це якщо брати лише очевидні провали, не торкаючись складніших матерій. Скільки витратили на трансфер Валефу – і чи не краще було б від початку довіряти Рибаку? Але Рибак провалився з тим самим Шахтарем, тож тут можна хоча б дискутувати. А Пуріта, Гомес, Матарітта, Балулі – промахи цілком очевидні.

Рівень ліги зараз досить низький, щоб для рівного проходження дистанції було достатньо зібрати просто глибокий склад із внутрішньою конкуренцією. Шахтар зміг це забезпечити, домігся того, щоб Келсі підпирав Траоре, а Швед Зубкова. Дніпро-1 же перше коло закінчувало складом у 15 осіб де-юре (Кучер буквально заявляв на лаву трьох воротарів), а друге закінчує коротким складом де-факто.

Цитата туру

Степаненка після матчу запитали про ризик повторення конфлікту між збірниками, як було 2016-го між ним самим та Ярмоленком. Тарас відповів: “Збірники більше рознімали. Там більше хлопці з Латинської Америки повибігали. Є там футболісти, які просто сидять на заміні, але, як побитися, вони перші вибігли... Ти на футбольному полі покажи!. Коли граєш у єврокубках, покажи”.

Ювілей туру

2000-й гол Динамо у чемпіонатах України провів чоловік, від якого гольових подвигів вже перестали і чекати. Рамірес розібрався дуже витончено та без шансів для суперника:

Ляп туру

Чорноморець несподівано програв на своєму полі Руху, а Володимир Салюк у вирішальний момент просто подарував супернику гол:

Такий ляпсус дуже контрастує з компліментами: і команді в цілому, і гравцю зокрема. Саме Салюк розглядається як один із головних претендентів на підвищення до топ-клубів УПЛ... Але, здається, такі поразки – демонстрація того, що Чорноморець грає надто авантюрно. Висока лінія оборони періодично дарує супернику голи.

Статус-кво туру

Через цю перемогу Руху, а також через чергові три очки Інгульця зі Львовом команди наздогнали Металіст 1925. Особисті зустрічі між ними такі:

- Інгулець із Рухом обмінялися перемогами, але вдома Рух переміг 3:0, а на виїзді програв із мінімальним рахунком;

- Металіст 1925 обіграв вдома Інгулець 2:1 і зіграв на виїзді 0:0;

- з Рухом харків'яни зіграли дві нічиї.

Тобто у Металіста 1925 шість очок, у Руху п'ять, а в Інгульця чотири – і саме він у зоні перехідних матчів. Ще більше ситуацію закручує той факт, що в останньому турі Інгулець грає на полі Вереса. Будь-який непрограш у Рівному – і команда з Петрового за визначенням фінішує вище за Верес, а з великою ймовірністю і взагалі поза “стиками” (все-таки “двадцять п'ятим” грати з Динамо). Програш – і тоді рівна кількість очок знову може бути у чотирьох команд – або знову у трьох, але інших трьох... Інтрига просто вражає багатошаровістю.

Промах туру

Степанюк у домашній грі з Колосом не влучив по порожніх воротах після ляпу Волинця:

При цьому, звичайно, зараз не той час, щоб розносити Ворсклу. Навіть конкретно Степанюк класно зіграв у переможній атаці, коли допоміг своєчасним пасом. Полтавці вперше у сезоні здобули чотири перемоги поспіль – і за тур до кінця претендують на місце в єврокубковій зоні.

Щоправда, суперник з останнього туру – Шахтар. П'ятов допоможе по старій пам'яті?

Збірна туру

Ракицький (Шахтар) – Караваєв (Динамо), Імереков, Батагов (обидва – Зоря), Дубінчак (Динамо) – Бондаренко, Степаненко, Судаков (всі – Шахтар) – Булеца, Русин (обидва – Зоря) – Клімчук (Рух)

Сейв туру

Ракицькому, звичайно, личать рукавички, але порятунок Бущана після удару Шестакова теж заслуговує на увагу. Відразу видно, що у ворота Динамо повернувся основний кіпер.

Гол туру

Ворскла показала, як виходити із оборони в атаку.