Україна

Гравець зупинив свою кар'єру, щоб боронити країну.

Колишній футболіст польського клубу Венгжанка Микола Жидков віддав своє життя за майбутнє України в боротьбі з російськими загарбниками, повідомляє офіційна сторінка Венгжанки в Facebook.

Хлопцю було лише 22 роки. Він виступав за Венгжанку з 2020 року, але у 2022 вирішив призупинити кар'єру, щоб вступити до лав ЗСУ.

Зазначимо, що Венгжанка виступає в сьомому дивізіоні чемпіонату Польщі.

Нагадаємо. раніше повідомлялось, що на війни загинув батько захисника Зорі Ярослава Кисіля.