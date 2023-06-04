Україна

Хавбек криворіжан поділився своїми думками після продовження контракту з клубом.

Півзахисник Кривбасу Максим Задерака прокоментував новий підписаний контракт із клубом.

"Щасливий, що продовжую бути футболістом червоно-білої родини Кривбас. Емоції тільки найкращі.

Цей сезон доволі неоднозначний. Важкий старт, але наприкінці чемпіонату ми виправили ситуацію. В цілому цей сезон, вважаю, можна занести нам до активу. У подальшому хочеться тільки розвиватись з Кривбасом та виконувати найамбітніші цілі.

Кожному футболісту хочеться ставити перед собою тільки найвищу планку. Я би дуже хотів, аби Кривбас у наступному сезоні зіграв у єврокубках", - наводить слова Задераки прес-служба клубу.

Сьогодні, 4 червня, Кривбас проведе останній матч сезону в УПЛ проти Дніпра-1. Гра розпочнеться о 15:00 за київським часом. Після 29 турів Кривбас набрав 41 очко і посідає сьоме місце у турнірній таблиці УПЛ.