Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу 30 туру чемпіонату України.

У рамках заключного 30 туру української Прем'єр-ліги Дніпро-1 прийме Кривбас.

Гра проходитиме в Ужгороді на стадіоні Авангард. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Дмитро Бондаренко, а допомагатимуть йому Олександр Павлінов та Віталій Сухан. Також буде доступна система ВАР, за яку відповідатиме Микола Балакін.

Онлайн-трансляція:

Після 29 ігор Дніпро-1 набрав 64 очки та посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ. У Зорі ті ж 64 бали, але третя позиція. У Кривбасу сьомий рядок і 41 рядок. Попереду Олександрія (43 очки) та Ворскла (42).