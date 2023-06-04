Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу 30 туру чемпіонату України.

У рамках останнього 30 туру української Прем'єр-ліги харківський Металіст прийме одеський Чорноморець.

Гра проходитиме в Одесі на стадіоні Чорноморець. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Андрій Коваленко, а допомагатимуть йому Дмитро Оганесян та Тарас Клименко.

Онлайн-трансляція:

Після 29 ігор Чорноморець набрав 32 очки та посідає 10 місце у турнірній таблиці УПЛ. Попереду Минай та Колос, які набрали по 33 бали. Позаду Металіст 1925, Рух та Інгулець (по 31).