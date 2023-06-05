Україна

Підсумки сезону від Олександра Караваєва.

Півзахисник Динамо Олександр Караваєв прокоментував заключну гру своєї команди на виїзді проти харківського Металіста 1925, яка завершилася внічию 1:1, та підбив короткі підсумки сезону.

"Хотіли закінчити останню гру на переможній ноті, та сталося вилучення у нашому складі, і потім вже було дуже важко удесятьох майже півтора тайму. Але були періоди, коли багато вдавалося, моменти, коли могли й вдесятьох забити, адже грали трохи краще.

Супернику, наче і не була потрібна перемога, адже для них одного очка було достатньо, щоб вирішити свої завдання, тому вони не йшли багато вперед, а у нас були ситуації, коли ми вибігали у контратаки тощо. Звісно, завжди хочеться перемагати, але сьогодні вийшло так, що зіграли унічию.

Це не те місце, на яке ми очікували, тому що ми завжди боремося лише за перші місця. На нинішній результат вплинуло багато факторів протягом сезону. Зробимо висновки, і наступного сезону будемо все робити по-новому, готуватися до кожного матчу, щоб перемагати", — цитує гравця офіційний сайт Динамо.

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