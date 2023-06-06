Україна

Реакція відомого футболіста на події на півдні України.

У ніч проти вівторка, 6 червня, російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Український футболіст Роман Зозуля відреагував на ці події.

"Сьогодні рано вранці, ці покидьки, підірвали Каховську ГЕС. Зараз Херсонщина зазнає підтоплень. Страждають цивільні. Наслідки цієї катастрофи ми поки не можемо уявити. Думаю буде не один населений пункт евакуйовано.

На жаль, черговий доказ того, що ми маємо справу з в*****ками (мерзотниками — прим). С****ни (боягузи — прим) бояться контрнаступу і роблять все, щоб відтягнути цей момент. Щоб зруйнувати плани ЗСУ.

Але ми з вами розуміємо, що нічого не зупинити вже. Наступ буде", — написав Роман у своєму телеграм-каналі Зозуля кує.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко попередив, що критичне підняття рівня води у річці Дніпро в області очікується близько 11:00. Зокрема, в Херсоні в мікрорайоні Корабел підняття рівня води очікується до рівня 3-3,5 м.