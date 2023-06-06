Україна

Вже завтра офіційно представлять нового головного тренера збірної.

7 червня в конференц-залі Будинку футболу відбудеться презентація та пресконференція нового головного тренера національної збірної України. Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

В середині травня ширились чутки, що Сергій Ребров підписав трирічний контракт з національною командою.

Свій найближчий матч збірна України проведе проти Німеччини (12 червня). Це товариська гра, яка пройде перед відбірковими матчами чемпіонату Європи проти Північної Македонії та Мальтою.