Україна

Думка легіонера криворізького клубу.

Боснійський півзахисник Кривбасу Ріфет Капіч підбив підсумки сезону 2022/23.

"Вважаю, Кривбас має quality — справжню якість! Якщо твоя команда не має належної якості — ви ніколи не займете високе місце на фініші сезону, як вдалося це зробити нашій команді. Ви чудово бачите весь той прогрес, який відбувся з командою на етапі між першими і фінальними турами. Ми заслужили всі ті перемоги і очки, які вдалося здобути. Гордий бути частиною Кривбасу.

Тут все на найвищому рівні: командний дух, фінансові аспекти — все дуже добре. Радий бути тут і радий усвідомлювати, що це — лише початок нашого славного шляху. Сподіваюся, вже в наступному сезоні ми зможемо продемонструвати більш значущі результати. Звісно, нам не завадить посилитися кількома гравцями, щоби склад став ще міцнішим. Після цього ми зможемо стрибнути вище", - цитує гравця офіційний сайт Кривбасу.

Раніше повідомлялось, що Кривбас — найбільш вертикальна команда, Олександрія — найбільш горизонтальна.