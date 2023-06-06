Іспанія

Нападник дав прощальну прес-конференцію.

Карім Бензема провів прощальну прес-конференцію. Нагадаємо, що 35-річний футболіст залишає мадридську команду на правах вільного агента.

Француз підпише контракт із Аль-Іттіхадом і зможе заробити близько 400 мільйонів євро.

"Складно говорити, у мене багато емоцій. Я хотів би подякувати Реалу та своїм товаришам по команді. Це був хороший шлях у моєму житті. Мені пощастило виконати дитячу мрію.

Я ніколи не забуду Реал. Це неможливо, це найкращий клуб в історії. Але я думаю, що сьогодні саме час піти і розпочати нову історію.

Дуже дякую Реалу. Це був гарний шлях у моєму житті. Мені пощастило здійснити свою дитячу мрію завдяки президентові. Коли я побачив Переса, я сказав: "Це людина, яка виховала Роналдо та Зідана". Він неймовірний. Сьогодні настав час піти та розпочати іншу історію. Найголовніше для мене те, що я виграв усе з цією командою, все, що мріяв у дитинстві.

Дякую також Анчелотті, який із самого початку вселив у мене впевненість. Я багато чого навчився у нього. Це трохи сумний день, бо я залишаю свій клуб. Я підписав контракт із Реалом, і я хотів завершити кар'єру тут, але цього не сталося. Я завжди буду за Реал. Дякую також уболівальникам за те, що вони завжди давали мені сили. Дякую вам усім, щиро.

Хотів завершити кар'єру у Реалі, але іноді життя дає ще один шанс. Це дуже складне рішення, яке я ухвалив разом зі своєю сім'єю. Але я ніколи не забуду Реал", — наводить слова Бензема Marca.

Нагадаємо, що Бензема виступав за Реал з літа 2009 року.