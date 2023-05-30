Україна

25-річний українець все ще може змінити клуб улітку.

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє TuttoSalernitana.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного українця зацікавлені одразу два італійські клуби — Салернітана та Торіно. Обидва клуби стежать за футболістом із минулого літа.

За українця одному з клубів доведеться викласти близько 10 мільйонів євро.

Цього сезону Довбик провів 38 матчів, у яких забив 29 голів та віддав вісім гольових передач.

За тур до фінішу сезону Торіно посідає восьме місце у турнірній таблиці Серії А, а Салернітана – 15.