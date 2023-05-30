25-річний українець все ще може змінити клуб улітку.
Артем Довбик, СК Дніпро-1
30 травня 2023, 09:17
Нападник Дніпра-1 Артем Довбик може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє TuttoSalernitana.
За інформацією джерела, у послугах 25-річного українця зацікавлені одразу два італійські клуби — Салернітана та Торіно. Обидва клуби стежать за футболістом із минулого літа.
За українця одному з клубів доведеться викласти близько 10 мільйонів євро.
Цього сезону Довбик провів 38 матчів, у яких забив 29 голів та віддав вісім гольових передач.
За тур до фінішу сезону Торіно посідає восьме місце у турнірній таблиці Серії А, а Салернітана – 15.