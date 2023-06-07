Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Очільники футболу визначились із новим керманичем Головної команди країни.

Сьогодні, 7 червня 2023 року, у конференц-залі Будинку футболу відбувся медіазахід, метою якого було офіційне представлення нового головного тренера національної збірної України.

Під час урочистої події президент Української асоціації футболу Андрій Павелко оголосив, що Головну команду країни очолюватиме український фахівець Сергій Ребров.

Контракт із 49-річним керманичем підписано строком на три роки.

Попереднім місцем роботи Реброва був клуб Аль-Айн з Об’єднаних Арабських Еміратів, де він пропрацював упродовж двох років та здобув місцевий Кубок і чемпіонський титул у сезоні-2021/22.

Окрім цього, у тренерській кар’єрі відомого в минулому футболіста присутній досвід роботи з угорським Ференцварошем, аравійським Аль-Ахлі та київським Динамо.

Ребров також працював асистентом головного тренера збірної України під орудою Юрія Калітвінцева (2010-11).

Свій перший матч на чолі з Сергієм Ребровим збірна України зіграє 12 червня в гостях у Німеччини.