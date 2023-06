Черговий розіграш Ліги Європи УЄФА залишився позаду, тоді як перемогу в фінальному протистоянні в Будапешті на полі Пушкаш Арени здобула андалузька Севілья, перегравши італійську Рому в серії пенальті.

Команди за цей сезон устигли зіграти 141 матч, тоді як кількість забитих м’ячів склала 381 гол — 2,7 у середньому за гру.

Найкращими бомбардирами турніру стали нігерієць Віктор Боніфасе з бельгійського Юніон Сент-Жилуаз, а також англієць Маркус Рашфорд із Манчестер Юнайтед.

Найбільш результативною зустріччю при цьому виявилась гра за участі донецького Шахтаря — поразка "гірників" у матчі-відповіді в Ротердамі від Феєнорда на стадії 1/8 фіналу (1:7).

Щоправда, жоден із восьми голів, забитих того вечора, не потрапили до переліку десяти найкращих, які запропонували організатори змагань до вибору вболівальникам.

– Педру Гонсалвеш (Спортінг) — проти лондонського Арсенала (1:1);

– Анхель Ді Марія (Ювентус) — проти французького Нанта (3:0);

– Омрі Альтман (АЕК Ларнака) — проти Динамо Київ (3:3);

– Флоріан Вірц (Баєр) — проти Монако (2:3);

– Айтор Руїбаль (Бетіс) — проти ХІК (3:0);

– Лукас Окампос (Севілья) — проти ПСВ (3:0);

– Лоренц Ассіньйон (Ренн) — проти АЕК Ларнака (2:1);

– Александра Катаї (Црвена Звезда) — проти Трабзонспора (2:1);

– Сусо (Севілья) — проти туринського Ювентуса (2:1);

– Анастасіос Бакасетас (Трабзонспор) — проти Ференцвароша (1:0);

