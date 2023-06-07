Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Нарешті в української збірної є новий тренер.

Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував призначення Сергія Реброва на посаду головного тренера збірної України.

"Ми сьогодні можемо говорити про футбол завдяки воїнам ЗСУ. Сьогодні починається нова історія національної збірної. Хочу представити нового тренера національної збірної. Це відомий легендарний футболіст і тренер Сергій Ребров.

Впевнений, що це буде нова історія української збірної. Вона буде формуватись і писати історію під час воєнного стану. Це особливий період життя нашої країни і життя нашого футболу.

Я впевнений, що від наших хлопців і нашої збірної ми будемо очікувати поступову гру, яка буде радувати вболівальників і давати надію на майбутні перемоги.

Хочу всіх привітати й сказати, що для всіх це особливий момент", — сказав Павелко на пресконференції.