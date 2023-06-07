Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Через війну збірна не може грати в Україні.

Президент УАФ Андрій Павелко розповів, де Україна може грати домашні матчі відбору на Євро-2024.

"Ми готуємось у Словаччині, у Трнаві. Ведемо переговори із різними країнами. Розглядаємо варіанти у Німеччині, Польщі та Австрії. Розглядаємо усі варіанти. Щоб було зручно, щоби була підтримка з боку вболівальників. Є безпекове питання.

Ведемо переговори, відпрацьовуємо всі ці питання щодо наших домашніх ігор. Впевнений, наші вболівальники з усього світу приїжджатимуть і підтримуватимуть нас, щоб передати частинку своєї теплоти та енергії, щоб гравці мали додаткову мотивацію грати.

Питання доопрацьовуються, трохи згодом ми оголосимо всі стадіони й прийматимемо рішення з головним тренером", - сказав Павелко на пресконференції.

Раніше повідомлялось, що Сергій Ребров очолив збірну України.