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Слова наставника Шахтаря після гри з Ворсклою.

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч прокоментував поразку від Ворскли (1:2) в матчі 30-го туру УПЛ.

"Вітаю Ворсклу із проходом у єврокубки. І, може, саме тут була трохи різниця в зусиллях однієї та іншої команди. Але ми зіграли непогано і були ближче до воріт суперника, проте, можливо, не вистачило конкретики – останнього паса, останнього удару. Завершення було не на такому високому рівні, щоб реалізувати наші атаки.

І все одно я вважаю, що ті футболісти, які грали в цьому матчі, упродовж сезону дали нам дуже багато користі: вони є невід’ємною частиною чемпіонського Шахтаря, і не раз було так, що коли виходили в стартовому складі або з лави запасних, то міняли хід гри. Бо ми є командою, у якої найбільше результативних дій по системі гол + пас мають футболісти, котрі виходили на заміну. Це мене тішить як тренера. І вони просто заслужили на сьогоднішній поєдинок.

Ще раз кажу: були ближче до перемоги, але пенальті й другий гол Ворскли, якого ми могли уникнути, просто скерував результат на їхню користь. По грі – усе було непогано. Йдемо зараз на заслужений відпочинок і будемо готуватися до наступного сезону.



Пятов на воротах? Пятов – це сам по собі такий воротар, який заслуговує грати кожен матч. За поведінкою і за якістю. Те, що грає Трубін і є нашим основним воротарем, то це, звичайно, велике психологічне навантаження для такого молодого голкіпера. І треба розуміти, що після таких виснажливих матчів, аби грати на воротарській позиції, то мусиш мати концентрацію та мотивацію. І по цьому ми зрозуміли, що сьогодні це буде Пятов. До того ж він виріс тут, у Полтаві. Збіг цих факторів, усіх чинників дав нам зрозуміти, що саме він сьогодні гратиме у воротах.



І так, кажу ще раз: ми зняли один великий тягар у минулому матчі, заслужено виграли чемпіонат, тому цей поєдинок провели футболісти, які хотіли увесь час бути в основі, але десь, може, менше грали. Зараз, по-гарячому, висновки не робитимемо, але завжди є компоненти футбольні, що дадуть тобі плюс і мінус на наступний сезон, який розпочнеться через місяць від перших днів зборів. Вітаю ще раз Ворсклу з перемогою і з єврокубками", — цитує Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ворскла — Шахтар у 30 турі української Прем'єр-ліги-2022/23.