Україна

Півзахисник провів вдале завершення сезону.

Шахтар традиційно провів опитування на звання найкращого гравця місяця (цього разу за травень та шматочок червня).

Як повідомляє офіційний сайт "гірників", нагороду отримав півзахисник команди Артем Бондаренко. Він отримав 3046 голосів.

Другим став Тарас Степаненко з 2424 голосами. Замкнув трійку же Георгій Судаков (1193 голоси).

Зазначимо, що в травні та червні Артем Бондаренко відзначився трьома голами та результативною передачею у шести матчах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бондаренко став найкращим гравцем 29 туру чемпіонату України.