Україна

Запорізька команда стала на один крок ближче до виходу в українську Прем'єр-лігу.

У першому перехідному матчі плей-оф української Прем'єр-ліги запорізький Металург мінімально обіграв рівненський Верес із рахунком 1:0.

Вже на п'ятій хвилині вихованець запорізької школи футболу Семен Вовченко отримав пряму червону картку після фолу останньої надії, сфолив перед своїм штрафним майданчиком.

Потім на 28 хвилині запорізька команда скористалася чисельною перевагою та відкрила рахунок у матчі. Олексій Сидоров віддав м'яч Валерію Саду, який з лінії штафного майданчика пробив точно у лівий кут воріт.

Загалом команда Юрія Вірта мала невелику ігрову перевагу незважаючи на видалення, але реалізувати один зі своїх небагатьох моментів не змогла.

Таким чином, Металург став на крок ближче до виходу до української Прем'єр-ліги. Попереду гра-відповідь, яка пройде в середу, 14 червня, о 13:00 за київським часом.

Металург Запоріжжя — Верес 1:0

Гол: Сад, 28.

Металург: Байда — Польовий, Векляк, Басов, Сокол — Шалфєєв, Крапивний, Сейтхалілов (Палюх, 75) — Білоцерковець (Могильний, 78), Сидоров, Сад (Сніжко, 75).

Верес: Когут — Гагун, Вовченко, Маткобожик, Балан — Кучеров, Кльоц (Лебеденко, 51) — Пасіч, С. Шарай (В. Шарай, 79), Блізніченко — Гайдучик (Шестаков, 64).

Попередження: Шалфєєв, Сад — Маткобожик, Блізніченко.

Вилучення: Вовченко, 5 (пряма червона картка).