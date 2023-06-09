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Вихованець запорізької школи футболу поділився думками щодо майбутнього протистояння із Металургом.

Захисник рівненського Вереса Семен Вовченко прокоментував майбутні стикові матчі за місце в УПЛ на наступний сезон із запорізьким Металургом.

"Від дуелі із запорізьким Металургом я очікую лише перемоги. Запоріжжя — рідне для мене місто. Тому, буде особливо приємно зіграти проти цього суперника. Хоча, цей Металург — не той клуб, в якому я колись розпочинав кар‘єру. Він має іншу, але свою унікальну історію.

До речі, найближчі матчі будуть першими у моїй ігровій кар‘єрі проти запорізького Металурга. За грою цієї команди я слідкую. По-перше, це клуб з рідного міста. А по-друге, за Металург грає мій друг — Владислав Дворовенко. Також свого часу я чотири роки грав під керівництвом нинішнього головного тренера запорожців Володимира Микитіна.

Щодо сильних сторін у грі суперника — знаю, що вони добре грають від оборони. А детальніше ці деталі ми розбиратимемо на теоретичних заняттях.

Психологічна обстановка в нашій команді зараз хороша. Добре, що зуміли виграти заключний матч чемпіонату. Будемо тепер налаштовуватися лише на перемогу у перехідних матчах", - наводить слова Вовченка прес-служба клубу.

Нагадаємо, перший матч між Металургом та Вересом відбудеться завтра, 10 червня, о 17:00 за київським часом. Гра у відповідь пройде 14 червня о 13:00 за київським часом.