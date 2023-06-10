Україна

31-річний фулбек набув статусу вільного агента.

Колос Ковалівка у своїх соціальних мережах офіційно оголосив про відхід правого захисника Олексія Зозулі.

Контракт між 31-річним українським фулбеком та клубом УПЛ підійшов до свого завершення, і сторони вирішили його не продовжувати.

Олексій Зозуля приєднався до Колоса минулого літа, це був його другий період у клубі.

У цьому сезоні на рахунку досвідченого фулбека сім матчів в рамках української Прем'єр-ліги (499 хвилин), у яких він заробив одне попередження.