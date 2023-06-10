Україна

Наставник рівненської команди поділився своїми думками після гри з Металургом.

Головний тренер Вереса Юрій Вірт прокоментував поразку своєї команди у першому перехідному матчі плей-оф УПЛ проти запорізького Металурга (0:1).

"Не на такий результат ми розраховували. Але з перших хвилин команда залишилася удесятьох. Помилка наших центральних захисників призвела до вилучення. Щодо цього епізоду питань немає.

Хлопці віддали багато сил. Добре захищалися. Після перерви навіть атакували більше. Мали чудові моменти. У Миколи Гайдучика був хороший шанс. Але не забили. Металург створював проблеми, але ми їх вирішували. Помилка на старті призвела до такого результату.

Говоримо про це з футболістами. Треба в таких епізодах грати до кінця без підкату, а далі вже як станеться. Бо грати в меншості майже весь матч — це завелика фора для суперника. Ми навіть вдесятьох контролювали м'яч. У повному складі було б легше. Це помилка обох центральних захисників. І я щойно сказав Василю Курку, який пропускав цю гру через дискваліфікацію, що це і його провина. Бо він отримав червону у попередній грі проти Інгульця. Сьогодні Василя Курка не вистачало.

Залишилися без двох основних центрбеків. Вимушено поміняли Дмитра Кльоца — в нього проблема з ногою. Це проблема. Але треба виходити і налаштовуватися на гру. Футболісти зараз розчаровані і злі на себе.

Ми зіграли лише перший тайм протистояння. Готуватимемося до повторної гри. Нам потрібно багато зусиль докласти, щоб перемогти Металург", - наводить слова Вірта прес-служба клубу.

Нагадаємо, гра-відповідь між Металургом і Вересом відбудеться в середу, 14 червня, о 13:00 за київським часом.