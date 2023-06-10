Україна

Наставник запорізької команди поділився своїми думками після гри з Вересом.

Головний тренер запорізького Металурга Володимир Микитін прокоментував перемогу своєї команди у першому перехідному матчі плей-оф УПЛ проти рівненського Вереса (1:0).

"Зробили дуже важливий перший крок. Але це лише перший крок. Приємно обігрувати команду УПЛ. Розуміємо, що вилучення багато поміняло. Але це були проблеми Вереса. Ми ж намагалися грати у свій футбол.

Після перерви хлопці більше думали про те, як зберегти переможний рахунок, аніж про те, як забити вдруге. Хоча моменти були — не вистачало останньої передачі.

Зараз думаємо про відновлення і готуватимемося до повторної гри", - наводить слова Микитіна прес-служба Вереса.

Нагадаємо, гра-відповідь між Металургом і Вересом відбудеться в середу, 14 червня, о 13:00 за київським часом.