Україна

Гравець Динамо втратив брата.

На війні з рашистами загинув двоюрідний брат динамівця Микити Бурди – Дмитро. Він перебував у одній із найгарячіших точок України, в Маріуполі, від самого початку повномасштабного вторгнення, вирішивши залишитися в місті та зі зброєю в руках захищати місто та країну.

Наприкінці березня минулого року 25-річний воїн востаннє вийшов на зв’язок із рідними й, як стало відомо пізніше, у ці ж дати загинув. А весь цей час, більше як рік, вважався безвісти зниклим.

Буквально днями сім’ї подзвонили й повідомили, що ДНК знайдених залишків тіла збігається із ДНК його батька. Тож рідні змогли поховати належним чином тіло Дмитра лише зараз.