Гравець Динамо втратив брата.
Брат Микити Бурди, фото ФК Динамо Київ
11 червня 2023, 14:16
На війні з рашистами загинув двоюрідний брат динамівця Микити Бурди – Дмитро. Він перебував у одній із найгарячіших точок України, в Маріуполі, від самого початку повномасштабного вторгнення, вирішивши залишитися в місті та зі зброєю в руках захищати місто та країну.
Наприкінці березня минулого року 25-річний воїн востаннє вийшов на зв’язок із рідними й, як стало відомо пізніше, у ці ж дати загинув. А весь цей час, більше як рік, вважався безвісти зниклим.
Буквально днями сім’ї подзвонили й повідомили, що ДНК знайдених залишків тіла збігається із ДНК його батька. Тож рідні змогли поховати належним чином тіло Дмитра лише зараз.