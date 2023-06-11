Футзал

Українці перебувають за крок до перемоги світового масштабу.

Сьогодні, 11 червня, відбудеться фінальний матч чемпіонату світу-2023 із Socca, у якому збірна України зустрінеться з переможцем пари Мексика — Казахстан.

До цього "синьо-жовті" подолали збірну Албанії (2:1) в 1/16 фіналу, Марокко в 1/8 фіналу (3:1), потім обіграли й чинних чемпіонів світу — бразильців на стадії чвертьфіналу в серії пенальті, і на додачу до цього здолали Хорватію (1:0).

Матч Україна — Мексика/Казахстан розпочнеться о 20:00 за київським часом.

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Детальну інформацію про чемпіонат світу Socca World Cup 2023 дізнавайтесь в нашому матеріалі.