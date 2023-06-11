Україна

Думка опорника Дніпра-1.

Півзахисник Дніпра-1 Руслан Бабенко підбив підсумки сезону 2022/23. Нагадаємо, дніпряни фінішували другими та спробують свої сили у кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Пам’ятаю, як на початку зборів команда будувалася "з нуля", було багато нових гравців, як, власне, і я сам. Пам’ятаю, як після програшу АЕКу 0:3 було навіть якесь побоювання, тим паче перед першим матчем чемпіонату проти Динамо. Але, гадаю, саме після тієї гри з Динамо в нас з’явилося більше впевненості, і з кожним матчем ми додавали, демонстрували гарну гру. В нас багато що виходило.

Якщо на початку сезону мені б хтось сказав, що до передостаннього туру ми будемо боротися за чемпіонство, я б не повірив. Але за ходом сезону, можливо, ми могли б заслуговувати на щось більше. Загалом, сезон можна додати до активу, і особисто я буду його багато згадувати", — цитує гравця офіційний сайт Дніпра-1.

Раніше повідомлялось, що Довбик потрапив до сфери інтересів чотирьох клубів Серії А.